Премьер Абхазии привился российской вакциной от коронавируса

Об этом сообщает ТАСС. Сегодня Александру Анквабу вкололи первый компонент российской вакцины «Спутник V» . Министры Абхазии по очереди ставят прививки. Так в стране вакцинировались министр обороны, министр культуры и министр юстиции.

Первая партия «Спутника V» (6,5 тыс. доз) поступила в Абхазию еще в конце апреля. Вакцинация началась 12 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Великобритании сдал 42 положительных теста на COVID-19 за год. Британские врачи зафиксировали самое продолжительное течение COVID-19: пожилой британец проболел инфекцией более 300 дней. 72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Годом ранее он завершил курс химиотерапии. Именно поэтому его иммунитет оказался крайне ослаблен.