Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год

72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Фото: pixabay.com

72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Фото: pixabay.com

Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на COVID-19 за год.

Об этом сообщает Evening Standard. Британские врачи зафиксировали самое продолжительное течение COVID-19: пожилой британец проболел инфекцией более 300 дней.

72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Годом ранее он завершил курс химиотерапии. Именно поэтому его иммунитет оказался крайне ослаблен. Мужчина заболел вирусом и промучился так 10 месяцев.

В общей сложности за десять месяцев он сдал 42 положительных теста. За время болезни мужчина похудел на 50 килограмм, а под конец даже начал готовиться к собственным похоронам. Однако британские медики смогли вылечить его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация. Ревакцинация от COVID-19 «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение ближайших десяти лет.