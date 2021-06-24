Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год

Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год
72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Фото: pixabay.com

Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на COVID-19 за год.

Об этом сообщает Evening Standard. Британские врачи зафиксировали самое продолжительное течение COVID-19: пожилой британец проболел инфекцией более 300 дней.

72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Годом ранее он завершил курс химиотерапии. Именно поэтому его иммунитет оказался крайне ослаблен. Мужчина заболел вирусом и промучился так 10 месяцев.

В общей сложности за десять месяцев он сдал 42 положительных теста. За время болезни мужчина похудел на 50 килограмм, а под конец даже начал готовиться к собственным похоронам. Однако британские медики смогли вылечить его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация. Ревакцинация от COVID-19 «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение ближайших десяти лет.

британские врачи великобритания коронавирус пожилые пцр-тест


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
Глава СВР заявил, что точная дата нападения Германии на СССР была известна ...
В Канаде обнаружили сотни безымянных могил у бывшей школы для индейцев
Под поездом на «Обводном канале» оказалась женщина: она умерла, а ...
Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами
Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год
В Петербурге вынесли приговор «черному риелтору», который похитил ...
Пес Лео предсказывает исходы матчей на Евро-2020