Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация

Британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация
Так британские медики заявили, что третья доза поможет укрепить иммунитет и заразиться новыми штаммами. Фото: pixabay.com
Ревакцинация от COVID-19 «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение ближайших десяти лет.
Такой вывод сделали представители здравоохранения Британии, сообщает РИА «Новости».
Ранее Британия заявила, что осенью начнёт делать прививки гражданам третьей «усиленной» дозой прививки от COVID-19. Так британские медики заявили, что третья доза поможет укрепить иммунитет и заразиться новыми штаммами.
Такую вакцинацию нужно будет делать каждый год в ближайшие 5-6, а то и 10 лет. Осенью в Британии начнётся вакцинация от гриппа, одновременно с ней врачи могут начать и ревакцинацию от COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач развеял мифы о вакцинации от COVID-19. Многие россияне опасаются прививаться от коронавируса. Этому способствует распространение в соцсетях слухов и фейков о вакцине и коронавирусе.
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