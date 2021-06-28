Школьникам из бедных семей могут начать выдавать сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ

Школьникам из бедных семей могут начать выдавать сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ
Согласно последнему опросу, каждый четвёртый выпускник этого года готовился к экзаменам с репетитором. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Государственной думе поддержали идею выдачи российским школьникам из экономически неблагополучных семей сертификатов для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

С такой инициативой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову. Согласно опросу, 72% учащихся среднеобразовательных учреждений занимались с преподавателями в онлайн-школах или посещали платные курсы при вузах.

Как сообщил RT, Маркс подчеркнула, что данная мера повысит возможность школьников из малообеспеченных семей поступить в вуз после школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мировой судья не стал наказывать петербургского выпускника, который сдавал ЕГЭ по математике со шпаргалками. Юноша на заседании суда не был, но вину признал.

Госдума егэ Россия


 

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