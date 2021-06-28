Школьникам из бедных семей могут начать выдавать сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ

Согласно последнему опросу, каждый четвёртый выпускник этого года готовился к экзаменам с репетитором. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Согласно последнему опросу, каждый четвёртый выпускник этого года готовился к экзаменам с репетитором. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Государственной думе поддержали идею выдачи российским школьникам из экономически неблагополучных семей сертификатов для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

С такой инициативой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову. Согласно опросу, 72% учащихся среднеобразовательных учреждений занимались с преподавателями в онлайн-школах или посещали платные курсы при вузах.

Как сообщил RT, Маркс подчеркнула, что данная мера повысит возможность школьников из малообеспеченных семей поступить в вуз после школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мировой судья не стал наказывать петербургского выпускника, который сдавал ЕГЭ по математике со шпаргалками. Юноша на заседании суда не был, но вину признал.