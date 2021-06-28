Эвакуацией автомобилей петербуржцев с 29 июня будет заниматься комитет по транспорту

Эвакуацией автомобилей петербуржцев с 29 июня будет заниматься комитет по транспорту
Всех водителей за неправильную стоянку будут ждать штрафы в размере от полутора до пяти тысяч рублей. Фотo: Pixabay

Со вторника, 29 июня, полномочия по эвакуации автомобилей в Петербурге перейдут от МВД к городскому комитету по транспорту.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, комитет будет контролировать нарушения правил парковки в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Следить за тем, как автомобилисты соблюдают правила, будут в автоматическом и ручном режиме.

Всех водителей за неправильную стоянку будут ждать штрафы в размере от полутора до пяти тысяч рублей. В первые 20 дней на сумму штрафа будет действовать скидка в 50%.

По словам главы ведомства Кирилла Полякова, после нововведений изменится только порядок оформления протоколов, которые теперь будут направляться в комитет по транспорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах.

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