Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон, определяющий штрафы для нарушителей автомобильной парковки.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, теперь ГИБДД будет привлекать к административной ответственности водителей, которые паркуют автомобили во дворах, перегораживая внутриквартальные проезды, а также проезды к контейнерным площадкам, пешеходным дорожкам, входам в здания. Штрафы также ждут любителей парковаться на газонах.

Физическим лицам, нарушившим новые правила парковки, грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать.