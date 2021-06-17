Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах

Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах
Штрафы также ждут любителей парковаться на газонах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон, определяющий штрафы для нарушителей автомобильной парковки.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, теперь ГИБДД будет привлекать к административной ответственности водителей, которые паркуют автомобили во дворах, перегораживая внутриквартальные проезды, а также проезды к контейнерным площадкам, пешеходным дорожкам, входам в здания. Штрафы также ждут любителей парковаться на газонах.

Физическим лицам, нарушившим новые правила парковки, грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать.

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