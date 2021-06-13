Безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать

В Северной столице власти решили усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это связано с активным ростом заболеваемости. Контроль за соблюдением антиковидных мер, в том числе, вводят в общественном транспорте.

В общественном транспорте Петербурга по-прежнему действует масочный режим. Нарушителям придется заплатить штраф или выйти из транспорта. В метро пассажиров без масок запускать не будут.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, за последние три дня на пассажиров составили порядка 100 актов за отсутствие защитных масок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ. Из-за роста заболеваемости режим повышенной готовности в Петербурге продлили до 12 июля.