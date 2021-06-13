Безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать

Безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать
В общественном транспорте Петербурга по-прежнему действует масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице власти решили усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это связано с активным ростом заболеваемости. Контроль за соблюдением антиковидных мер, в том числе, вводят в общественном транспорте.

В общественном транспорте Петербурга по-прежнему действует масочный режим. Нарушителям придется заплатить штраф или выйти из транспорта. В метро пассажиров без масок запускать не будут.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, за последние три дня на пассажиров составили порядка 100 актов за отсутствие защитных масок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ. Из-за роста заболеваемости режим повышенной готовности в Петербурге продлили до 12 июля.

антиковидные меры масочный режим новости СПб общественный транспорт


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре заявили, что мутации изменили симптомы COVID-19
Безмасочников в общественном транспорте Петербурга начали штрафовать
Антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ
В понедельник на Ленобласть обрушатся ночные дожди и грозы
Петербуржцев в понедельник ждет облачная и теплая погода
В Соборной мечети простились с главой Выборгского района Ильдаром Гилязовым
Петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц
Велосипедист влетел в открытую дверь машины у метро «Обводный канал»