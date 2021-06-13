Антиковидные меры нарушили еще в пяти петербургских ТЦ

В Северной столице власти усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. С проверками нагрянули почти в пять торгово-развлекательных центров.

Из-за роста заболеваемости режим повышенной готовности в Петербурге продлили до 12 июля. В связи с этим контрольные органы возобновили массовые проверки в городе.

Как сообщили в Смольном, 12 июня сотрудники ККИ, Роспотребнадзора и полиции посетили пять торговых центров в Невском и Красногвардейском районах. Они обращали внимание на наличие масок у посетителей и персонала, QR-кодов, использование дезинфицирующих средств и соблюдения санитарных мер.

Так, в ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте не было термометрии на входе, а у многих посетителей и сотрудников не было масок. В ТК «Заневский каскад» на Заневском проспекте не соблюдались стандарты безопасности, не проводилась термометрия на входе. Масочный режим также не соблюдался. В ТК «Охта Молл» на Брантовской дороге не было QR-кодов, масок у персонала и термометрии. В ТК «Лондон Молл» на улице Коллонтай выявили отсутствие масок у части сотрудников, QR-кодов и журналов термометрии. В ТК «Европолис» на Полюстровском проспекте опять же проблема с масочным режимом среди персонала и QR-кодами.

По итогам рейда были составлены 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физических лиц. Их ждет административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговых центрах Петербурга нашли нарушения противоэпидемических мер.