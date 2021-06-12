В торговых центрах Петербурга нашли нарушения противоэпидемических мер

В торговых центрах Петербурга нашли нарушения противоэпидемических мер
Рейд по торговым центрам. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) проверил торговые центры Петербурга на предмет нарушений противоэпидемических мер. Правила нарушили четыре ТЦ.

Рейды в торговых центрах в Выборгском, Приморском и Центральном районах провели сотрудники ККИ, полиции и Роспотребнадзора. Под проверки попали 75 объектов, в том числе фудкорты, магазины и кафе.

На входе в торговый центр «Галерея» не было термометрии и контроля за соблюдением масочного режима, а посетители не соблюдали дистанцирование. Аналогичная ситуация в ТЦ «Норд».

Рейд по торговым центрам. Фото: ККИ

В одном из кафе в ТЦ «Невский центр» не нашлось QR-кода. А в ТЦ «Капитолий» на фудкорте не было журнала термометрии и антисептика для посетителей.

Все организации-нарушители привлечены к административной ответственности. Кроме того, штрафы назначили восьмерым посетителям ТЦ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД.

ККИ нарушение противоэпидемических мер новости СПб рейд


 

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