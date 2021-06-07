Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД

Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД
Автомобилистам напоминают, что для работы передвижных комплексов в черте города не нужна установка предупреждающих знаков возле самих камер. Фото: Администрация Ленинградской области

Более 100 тысяч нарушений ПДД меньше чем за месяц зафиксировали новые передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Всеми передвижными камерами в Северной столице на данный момент управляет Городской мониторинговый центр, сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Сейчас в Петербурге работает 20 таких комплексов, в скором времени они увеличатся до 40. С помощью камер фиксируют превышение скорости на дороге и её опасных участках.

Адреса всех передвижных комплексов есть в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра.

Автомобилистам напоминают, что для работы передвижных комплексов в черте города не нужна установка предупреждающих знаков возле самих камер. Такой знак стоит только при въезде в город.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД.

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