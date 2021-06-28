Найден труп: женщина сообщила, что бывший муж ушел купаться в озере Ленобласти и не вернулся

Найден труп: женщина сообщила, что бывший муж ушел купаться в озере Ленобласти и не вернулся
Мужчину выловили из озера в деревне Юкки. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во Всеволожском районе из воды достали утопленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июня в 15:30 в отдел полиции сообщили, что во Всеволожском районе в деревне Юкки найден труп мужчины.

Оказалось, что со дна Тохколодского озера поднято тело утопленника.

Когда правоохранительные органы выехали на место происшествия, то обнаружили на берегу мужской труп. На вид ему было около 45 лет. Ростом около 180 сантиметров и худощавого телосложения.

Отмечается, что еще 20 июня в отдел полиции поступило сообщение от 45-летней бывшей жены утопленника.

Она рассказала, что экс-супруг пошел купаться и не вернулся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пропал мужчина. Затем его выловили из озера Донцо.

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