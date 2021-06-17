В Ленобласти пропал мужчина: утопленника выловили из озера Донцо

В Ленобласти пропал мужчина: утопленника выловили из озера Донцо
Мужчину выловили из озера Донцо в Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Волосовском районе в озере Донцо нашли тело мужчины.

Им оказался горожанин Гатчины, которого не видели вот уже несколько дней. Об этом сообщает 47channel, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Утопленника выловили в среду, 16 июня. Отмечается, что на берегу водоема был обнаружен внедорожник «Ford Escape». Он принадлежал 36-летнему погибшему мужчине.

Известно, что в салоне автомобиля находились мобильный телефон, документы и некоторые другие личные вещи скончавшегося.

Отмечается, что на теле 36-летнего мужчины следов насилия не обнаружено. Точную причину смерти установят после медицинской экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Кантемировского моста из воды достали труп с татуировками.

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