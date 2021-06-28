К Исаакиевскому собору мчатся спасатели с подъемником: на колоннаде женщине стало плохо

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошел инцидент, в результате которого спасатели будут подниматься на колоннаду Исаакиевского собора.

Как сообщает 78.ru, в Адмиралтейском районе Северной столице к Исаакиевскому собору мчатся спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций.

У работников МЧС с собой коленчатый подъемник. Это связано с тем, что неизвестной женщине на высоте, на колоннаде стало плохо.

Отмечается, что сотрудники скорой медицинской помощи никак не могут самостоятельно спустить женщину вниз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница потеряла сознание во время концерта «Алых парусов».