Вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады

Вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погода во вторник, 29 июня, в Северной столице будет дождливой и прохладной. Ожидается до +22 градусов.

Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди начнутся еще в ночь на 29 июня. Утром и днем осадки продолжатся, местами пройдет ливень.

Северо-восточный, северный ветер будет умеренным. Ночью термометры покажут от +17 до +19 градусов, а днем на улице будет от +20 до +22 градусов.

Ночью атмосферное давление немного понизится, а днем будет стабильным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют аномально теплое начало июля в России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха 1 июля почти по всей России будет около и выше нормы

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России вакцинировались от COVID 23 млн человек
Врачи перечислили симптомы нового лямбда-штамма коронавируса
На Коммуне «Бензовоз» «встретился» с легковушкой
Лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов
В петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию
Стало плохо с сердцем прямо на колоннаде: спасатели сняли женщину с Исаакия
«Ленфильм» оштрафовали за ненадлежащее состояние исторических ...
Синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов в Ленобласти во вторник