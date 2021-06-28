Вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады

Погода во вторник, 29 июня, в Северной столице будет дождливой и прохладной. Ожидается до +22 градусов.

Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди начнутся еще в ночь на 29 июня. Утром и днем осадки продолжатся, местами пройдет ливень.

Северо-восточный, северный ветер будет умеренным. Ночью термометры покажут от +17 до +19 градусов, а днем на улице будет от +20 до +22 градусов.

Ночью атмосферное давление немного понизится, а днем будет стабильным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют аномально теплое начало июля в России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха 1 июля почти по всей России будет около и выше нормы