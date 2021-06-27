Синоптики прогнозируют аномально теплое начало июля в России

Температура воздуха 1 июля почти по всей России будет около и выше нормы. Фото: pixabay

Температура воздуха 1 июля почти по всей России будет около и выше нормы. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что начало июля будет аномально теплым почти на всей территории страны.

По его словам, температура воздуха 1 июля почти по всей России будет около и выше нормы, сообщает ТАСС.

Очаги максимального тепла будут сосредоточены в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. По словам синоптика, в Поволжье и на Урале температура будет на 7—8 градусов выше нормы в начале июля, а в Якутии — на 4—6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург также вернутся дожди. Днём столбики термометров покажут +19…21 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.