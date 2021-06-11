В Петербург вернутся дожди

В Петербург вернутся дожди
Пройдет дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Согласно предварительному прогнозу «Фобоса» и данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на выходных пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье ожидаются грозы.

В субботу, 12 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь. Днём столбики термометров покажут +19…21 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

В воскресенье,13 июня, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет на уровне +18…20 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

грозы дожди погода


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург вернутся дожди
В Невском районе массовая авария: столкнулись четыре автомобиля
Ученые предупредили о риске потери памяти из-за заражения COVID
В Ленобласти еще 108 человека заболели коронавирусом
Звезда «Зимней вишни» госпитализирована с пневмонией
Петербург вошел в топ-10 регионов с самым высоким неравенством доходов
Праздник футбола начался: кто сыграет в Петербурге на Евро-2020
Камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-20202