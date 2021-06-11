В Петербург вернутся дожди

Согласно предварительному прогнозу «Фобоса» и данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на выходных пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье ожидаются грозы.

В субботу, 12 июня, ожидается переменная облачность, сильный дождь. Днём столбики термометров покажут +19…21 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

В воскресенье,13 июня, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет на уровне +18…20 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.