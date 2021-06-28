Синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов в Ленобласти во вторник

Во вторник, 29 июня, жителей Ленинградской области ждет дождливая и жаркая погода. Местами воздух будет прогреваться до +27 градусов.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в регионе установится переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Северо-западный, западный ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного. Ночью в области похолодает до +13…+18 градусов. В разгар дня температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады. Дожди начнутся еще в ночь на 29 июня. Утром и днем осадки продолжатся, местами пройдет ливень.