Синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов в Ленобласти во вторник

Синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов в Ленобласти во вторник
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Во вторник, 29 июня, жителей Ленинградской области ждет дождливая и жаркая погода. Местами воздух будет прогреваться до +27 градусов.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в регионе установится переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Северо-западный, западный ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного. Ночью в области похолодает до +13…+18 градусов. В разгар дня температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады. Дожди начнутся еще в ночь на 29 июня. Утром и днем осадки продолжатся, местами пройдет ливень.

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Синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов в Ленобласти во вторник