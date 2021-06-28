Госстройнадзор выступил против незаконной реконструкции здания на Академика Павлова

Госстройнадзор выступил против незаконной реконструкции здания на Академика Павлова
Собственники нежилого здания на улице Академика Павлова, д. 14 лит. Д, провели незаконную реконструкцию. Фото: google.maps

Горсуд в Петербурге оставил без изменения решение районного суда об обязанности собственников здания на улице Академика Павлова привести самовольно реконструированный объект в первичное состояние.

Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга. Собственники нежилого здания на улице Академика Павлова, д. 14 лит. Д, провели незаконную реконструкцию: они обустроили этаж в чердачном помещении и надстроили мансарду, чтобы увеличить высоту и площадь здания.

Экспертиза показала, что новая планировка не соответствует требованиям нормативных документов о строительстве, а работы выполнялись в отсутствии проекта и контроля.

«Незаконная реконструкция нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в этом помещении», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ленфильм» оштрафовали за ненадлежащее состояние исторических зданий, в которых размещена киностудия.

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