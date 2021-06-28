Госстройнадзор выступил против незаконной реконструкции здания на Академика Павлова

Горсуд в Петербурге оставил без изменения решение районного суда об обязанности собственников здания на улице Академика Павлова привести самовольно реконструированный объект в первичное состояние.

Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга. Собственники нежилого здания на улице Академика Павлова, д. 14 лит. Д, провели незаконную реконструкцию: они обустроили этаж в чердачном помещении и надстроили мансарду, чтобы увеличить высоту и площадь здания.

Экспертиза показала, что новая планировка не соответствует требованиям нормативных документов о строительстве, а работы выполнялись в отсутствии проекта и контроля.

«Незаконная реконструкция нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в этом помещении», — заявили в пресс-службе.

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