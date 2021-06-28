«Ленфильм» оштрафовали за ненадлежащее состояние исторических зданий, в которых размещена киностудия

В понедельник, 28 июня, Петроградский районный суд оштрафовал киностудию «Ленфильм» по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ).

Согласно материалам объединенной пресс-службы городских судов, «Ленфильм» обвиняется в ненадлежащем уходе за зданиями, которыми владеет и которые входят в перечень объектов культурного наследия. Киностудия занимает комплекс общественных и жилых построек Г. А. Александрова на Каменноостровском проспекте, 10 корпус 1. Дома в стиле модерн были построены в начала ХХ века.

Очередная плановая проверка состояния исторических зданий «Ленфильма», проведенная 9 июля 2020 года, показала, что на всех фасадах наблюдаются трещины и сколы, атмосферные загрязнения, где-то отвалилась краска или штукатурка и видна кирпичная кладка, а на карнизах инспекторы заметили самосевную растительность.

Во дворе здание театра и ресторана оказалось обтянуто сеткой, также аутентичность внешнего вида нарушали кондиционеры и металлические решетки. А при проверке помещения главного здания студии обнаружили, что руководством были покрашены стены без согласования с КГИОП.

Представитель «Ленфильма», в свою очередь, отметила, что киностудия не оспаривает имеющиеся нарушения, и часть из них уже устранены — вентиляционное оборудование и кондиционеры были демонтированы. Адвокат также напомнила суду, что учреждение находится в трудной материально ситуации и несет убытки, в связи с чем представлялось затруднительным своевременно провести работы по сохранению объекта.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, постановил оштрафовать киностудию на 50 тысяч рублей.

Напомним, что «Ленфильм» задолжал кредиторам несколько миллиардов рублей. После смены руководства, новый гендиректор студии Федор Щербаков активно взялся за восстановление финансового положения организации. По состоянию на конец марта «Ленфильму» удалось погасить более 70% долгов, вернуть оставалось 631 млн рублей. Полностью избавиться от долгов глава киностудии планирует до середины 2022 года, с помощью средств, вырученных за интернет-права на фильмы «Золотой коллекции».