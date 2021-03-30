Глава «Ленфильма» рассказал, что студия погасила больше 70% долгов

Глава &#171;Ленфильма&#187; рассказал, что студия погасила больше 70% долгов
У "Ленфильма" к моменту вступления в должность Федора Щербакова было больше 2 млрд рублей долгов. Фото: Google View

Генеральный директор петербургской киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков заявил, что учреждение выплатило большую часть долгов и планирует окончательно рассчитаться с ними до середины 2022 года.

По словам Щербакова, в течение последних шести месяцев руководство студии активно занималось её «финансовым оздоровлением». В общей сложности, долги удалось погасить более чем на 70%. На данный момент «Ленфильму» осталось вернуть 631 млн рублей — закрыть все кредиты планируется к середине следующего года.

Как отметил директор студии, деньги на погашение долгов будут получены из средств «Ленфильма» — в 2021 году учреждение должно впервые получить выручку за интернет-права на фильмы «Золотой коллекции». В связи с этим Щербаков выразил надежду, что угроза банкротства студии миновала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом потребует минимум 10 млрд рублей вложений.

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