В Петербурге задержан домушник, изготовлявший дома на станке ключи для взлома замков

"Ключник" уже был судим. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

"Ключник" уже был судим. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранительные органы задержали 51-летнего «ключника», который занимался квартирными кражами в нескольких районах Северной столицы.

Предприимчивый гражданин организовал прямо у себя дома на проспекте Большевиков мастерскую по изготовлению ключей. В результате своего ремесла мужчина подготавливал ключи для вскрытия замков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что подозреваемый является уроженцем одной из стран бывшего СНГ. Мужчина ранее был судим за кражи и убийство.

Задержали «ключника», когда он выходил с награбленным из квартиры на проспекте Авиаконструкторов.

Кроме того, что подозреваемый обчистил квартиру на проспекте Авиаконструкторов, правоохранители думают, что мужчина причастен к краже имущества в квартире на улице Белы Куна дома 14. Тогда злоумышленник вынес из дома «добычи» на 260 тыс. рублей.

Оперативники считают, что 51-летний мужчина имеет отношение еще к семи похожим преступлениям, которые были совершенны во Фрунзенском и Невском районах.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за семь месяцев петербуржец вынес из механосборочного цеха под одеждой имущества на 1 млн 348 тысяч рублей.