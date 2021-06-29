Сорванные крыши, рухнувший кран, потопы на улицах и вспыхнувшая от удара молнии трансформаторная будка: как суперливень накрыл Москву 28 июня

В понедельник, 28 июня, столицу и её пригороды накрыл сильнейший ливень. В некоторых районах Москвы за несколько часов дождя выпало 70% месячной нормы осадков. Горожане и туристы активно делились фотографиями и видео невероятного зрелища в социальных сетях.

Так называемый «суперливень» после длительной жары, к сожалению, принес с собой не только освежающую прохладу, но и разрушительные последствия. К примеру, оказались затоплены несколько станций метро. Движение на Калужском-Рижской линии прервалось из-за того, что вода заполнила станцию «Ясенево». По той же причине остановили поезда на участке Филевской линии от «Киевской до «Кунцевской».

Наземному общественному транспорту и автомобилям также пришлось нелегко: потоки дождевой воды, с которыми не справлялась ливневая канализация, смывали буквально все на своем пути, включая дорожные ограждения, сломанные ветки, мусор. Людям приходилось переходить дорогу, по пояс погружаясь в воду.

Случилось и несколько чрезвычайных происшествий: в Раменском районе, не выдержав ветра, рухнул строительный кран. В подмосковном Щелково молния ударила прямо в трансформаторную будку, а в Химках и вовсе попала в жилой дом. Громоотводом выступила башня телецентра «Останкино» — за время грозы она приняла на себе 22 удара молний. Кстати, дождь не обошел телецентр стороной: оказался затоплен первый этаж.