Сорванные крыши, рухнувший кран, потопы на улицах и вспыхнувшая от удара молнии трансформаторная будка: как суперливень накрыл Москву 28 июня

Сорванные крыши, рухнувший кран, потопы на улицах и вспыхнувшая от удара молнии трансформаторная будка: как суперливень накрыл Москву 28 июня
Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК

В понедельник, 28 июня, столицу и её пригороды накрыл сильнейший ливень. В некоторых районах Москвы за несколько часов дождя выпало 70% месячной нормы осадков. Горожане и туристы активно делились фотографиями и видео невероятного зрелища в социальных сетях.

Так называемый «суперливень» после длительной жары, к сожалению, принес с собой не только освежающую прохладу, но и разрушительные последствия. К примеру, оказались затоплены несколько станций метро. Движение на Калужском-Рижской линии прервалось из-за того, что вода заполнила станцию «Ясенево». По той же причине остановили поезда на участке Филевской линии от «Киевской до «Кунцевской».

Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК
Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК
Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК

Наземному общественному транспорту и автомобилям также пришлось нелегко: потоки дождевой воды, с которыми не справлялась ливневая канализация, смывали буквально все на своем пути, включая дорожные ограждения, сломанные ветки, мусор. Людям приходилось переходить дорогу, по пояс погружаясь в воду.

Молния ударила в частный дом в подмосковных Химках во время суперливня 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК
Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК

Случилось и несколько чрезвычайных происшествий: в Раменском районе, не выдержав ветра, рухнул строительный кран. В подмосковном Щелково молния ударила прямо в трансформаторную будку, а в Химках и вовсе попала в жилой дом. Громоотводом выступила башня телецентра «Останкино» — за время грозы она приняла на себе 22 удара молний. Кстати, дождь не обошел телецентр стороной: оказался затоплен первый этаж.

Суперливень затопил Москву 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ Управа Донского района
Молния попала в трансформаторную будку в Щелково во время суперливня 28 июня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ВКоролеве | Королев
дожди ливень москва осадки погода суперливень


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жара в Петербурге не заставит себя долго ждать и вернется уже на следующей неделе
Ленинградские садоводства будут штрафовать за незаконную утилизацию отходов
В Пушкине произошло ДТП: смерть женщины, поломанные ноги водителя и травмы ...
Автомобиль наехал на ногу пассажиру трамвая на Чапаева
Массовое ДТП затруднило проезд по проспекту Непокоренных
Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои ...
Новый арт-объект появился на набережной Смоленки
Евро-2020 подходит к четвертьфиналу: неожиданности турнира и грядущие матчи