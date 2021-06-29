Apple выпустит гигантский iPad

Корпорация Apple планирует серьезно увеличить диагональ своего iPad Pro.

Пока компания только прорабатывает возможность создать планшет с диагональю более 12,9 дюймов, сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана. Пока у Apple есть MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Возможно, новое устройство выпустят через два года.

Предполагается, что так Apple еще больше размоет грань между планшетом и ноутбуком. Сейчас размер iPad Pro – 12,9 дюйма.

Ожидается, что новое поколение планшетов получит и новый дизайн. Металлический корпус могут заменить на стеклянную крышку.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов. iOS 15. Презентация состоялась в рамках конференции WWDC 2021. Так новая версия ОС позволяет распознавать текст через камеру. Вероятно, в сообщениях появится возможность отправлять несколько снимков сразу в виде альбома.