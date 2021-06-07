Компания Apple представила iOS 15

Компания Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов. iOS 15 получила множество изменений.

Презентация состоялась в рамках конференции WWDC 2021. Новые функции получило приложение для общения FaceTime. Она научилось шумоподавлению и режиму «Сетка» для групповых созвонов, а также сможет работать в портретном режиме и на смартфонах других производителей, но пока только в веб-версии.

Согласно данным на сайте компании, в приложении Messages появится возможность отправлять несколько снимков в виде альбома и интеграция с другими приложениями iOS, вроде Apple Music и Apple News. Также оявился режим просмотра видео «картинка в картинке» и изменится логика уведомлений. Также iOS научится распознавать текст через камеру. Значительные обновления получат приложения «Кошелек», «Погода» и «Карты».

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 начнется в июне, релиз ожидается в сентябре текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд в течение пяти лет.