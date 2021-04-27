Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд в течение пяти лет

Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд в течение пяти лет
Также организация хочет спонсировать поставщиков комплектующих, инвестировать в центры обработки данных и создание контента для стримингового сервиса Apple TV+ в США. Фото: pixabay.com

Apple намерена в течение пяти лет вложить $430 млрд в экономику США для развития инновационных технологий, говорится на сайте компании.

Согласно информации, компания так увеличивает на 20. Значительная доля вложений компании в течение пяти лет будет направлена на развитие 5G и разработку новых процессоров. Ещё Apple хочет создать в США 20 тыс.рабочих мест.

Компания поддерживает инновации и производство США за счет инвестиций, которые будут распределены по стране, считает глава компании Тим Кук. Выделенные компанией деньги поспособствуют разработке искусственного интеллекта и развитию экологичного производства.

Apple хочет создать новый офис в Северной Каролине. Также организация хочет спонсировать поставщиков комплектующих, инвестировать в центры обработки данных и создание контента для стримингового сервиса Apple TV+ в США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США для подавления протестов хотели использовать истребитель.

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Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд в течение пяти лет
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