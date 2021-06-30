Мексика получила активный компонент «Спутника V»

Первая партия активного компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V» поставлена в Мексику.
В стране начинается розлив и упаковка препарата, сообщила мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.