Мексика получила активный компонент «Спутника V»

Мексика получила активный компонент &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Первая партия активного компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V» поставлена в Мексику.

В стране начинается розлив и упаковка препарата, сообщила мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина мексика


 

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