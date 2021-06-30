Молодые люди напали на велосипедиста и повредили припаркованные машины на Чудновского

Молодые люди напали на велосипедиста и повредили припаркованные машины на Чудновского
Молодые люди устроили погром в Невском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга молодые люди устроили настоящий погром. Сначала хулиганы избили проезжавшего мимо велосипедиста, а после принялись крушить припаркованные автомобили.

Инцидент произошел в ночь на среду, 30 июня, на улице Чудновского. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ущерб от действий неадекватных горожан понесли две машины. Через некоторое время к месту происшествия был вызван наряд полиции.

В комментариях подписчики осудили виновников беспорядка. Теперь молодым людям придется ответить за урон, причиненный чужим машинам.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что шокированные родители забирают детей из лагеря «Мечта» в Ленобласти, где орудуют малолетние хулиганы.

новости СПб полиция хулиганы


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чехия запретила полеты в Россию из-за ситуации с COVID
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
Молодые люди напали на велосипедиста и повредили припаркованные машины на ...
Греция изменила правила въезда для российских туристов
В Смольном оценили московский опыт введения QR-кодов в заведениях общепита
Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса для организма
В ГМЗ «Петергоф» приостановили онлайн-продажи билетов из-за COVID
Каршеринг влетел в припаркованный BMW на Коломяжском проспекте