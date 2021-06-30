Молодые люди напали на велосипедиста и повредили припаркованные машины на Чудновского

Молодые люди устроили погром в Невском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Молодые люди устроили погром в Невском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга молодые люди устроили настоящий погром. Сначала хулиганы избили проезжавшего мимо велосипедиста, а после принялись крушить припаркованные автомобили.

Инцидент произошел в ночь на среду, 30 июня, на улице Чудновского. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ущерб от действий неадекватных горожан понесли две машины. Через некоторое время к месту происшествия был вызван наряд полиции.

В комментариях подписчики осудили виновников беспорядка. Теперь молодым людям придется ответить за урон, причиненный чужим машинам.

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