Жители Ольгино собрали почти 150 тысяч на экспертизу против строительства цинкового цеха

Жители Ольгино собрали 146 тыс. рублей на экспертизу против строительства цинкового цеха. Работами в Конной Лахте намерено заняться ООО «Металлгальваносервис».

Жители и муниципальные депутаты Ольгино настаивают на том, что предприятие II категории опасности нанесет вред окружающей среде и здоровью людей. В настоящее время проектная документация на строительство цеха проходит экоэкспертизу в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Как сообщил портал DixiNews, объект хотят разместить всего в 160 метрах от жилой застройки. Сейчас среди местных жителей идет сбор средств для оплаты экспертизы Центром «ЭКОМ»: нужно собрать около 350 тысяч рублей, сейчас собрано порядка 146 тысяч.

Кроме того, экоэкспертиза участка в Конной Лахте, который включает и зону постройки АБЗ-1, показала, что на данной территории расположены ценные леса и гнездятся птицы, занесенные в Красные книги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переезд завода «АБЗ-1» в Ольгино грозит экологической катастрофой.