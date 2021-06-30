Жители Ольгино собрали почти 150 тысяч на экспертизу против строительства цинкового цеха

Жители Ольгино собрали почти 150 тысяч на экспертизу против строительства цинкового цеха
"АБЗ-1". Фото: abz-asphalt.ru

Жители Ольгино собрали 146 тыс. рублей на экспертизу против строительства цинкового цеха. Работами в Конной Лахте намерено заняться ООО «Металлгальваносервис».

Жители и муниципальные депутаты Ольгино настаивают на том, что предприятие II категории опасности нанесет вред окружающей среде и здоровью людей. В настоящее время проектная документация на строительство цеха проходит экоэкспертизу в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Как сообщил портал DixiNews, объект хотят разместить всего в 160 метрах от жилой застройки. Сейчас среди местных жителей идет сбор средств для оплаты экспертизы Центром «ЭКОМ»: нужно собрать около 350 тысяч рублей, сейчас собрано порядка 146 тысяч.

Кроме того, экоэкспертиза участка в Конной Лахте, который включает и зону постройки АБЗ-1, показала, что на данной территории расположены ценные леса и гнездятся птицы, занесенные в Красные книги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переезд завода «АБЗ-1» в Ольгино грозит экологической катастрофой.

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