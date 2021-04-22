Переезд завода «АБЗ-1» в Ольгино грозит экологической катастрофой: депутаты требуют обследовать территорию

Петербургские депутаты настаивают на дополнительном экологическом обследовании территории в Ольгино, куда может переехать асфальтобетонный завод АО «АБЗ-1». Сейчас из-за него страдаю Коломяги, а жители МО «Лахта-Ольгино» бьют тревогу из-за возможного соседства.

Инициативу в Законодательном Собрании в четверг, 22 апреля, представили Мария Щербакова и Надежда Тихонова. Как пояснили авторы законопроекта, летом прошлого года местные жители сами решили провести независимое экологическое обследование участка в Конной Лахте, где хотят разместить завод. В результате специалисты пришли к выводу о том, что все ландшафты и растения имеют «природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность». Там же растут елово-осиновые и осиново-еловые леса с липой и дубом, которые являются биологически ценными лесами.

«В границах территории было выявлено девять местонахождений двух охраняемых видов сосудистых растений и четыре месторождения трех редких видов сосудистых растений», — уточняется в пояснительной записке. Кроме того, территорию населяют 157 видов птиц. Предполагается, что 52 из них – редкие и внесены в охранные списки. Так, например, белоспинный дятел включен в Красную книгу Балтийского региона и Восточной Фенноскандии.

«Застройка рассматриваемой территории, которая большей своей частью расположена на торфяной залежи, потребует изъятия и утилизации свыше 3 млн м торфа, что сравнимо с объемом образующихся в Санкт-Петербурге в год ТБО. Само по себе это нанесло бы ущерб природе не только в месте изъятия торфа, но и в местах его складирования», — к такому выводу пришли специалисты в результате обследования.

Петербургские депутаты предлагают добавить участок в Ольгино в перечень территорий, в отношении которых предполагается провести комплексное экологическое обследование.

О планах перевезти завод «АБЗ-1» с Новосельковской улицы стало известно в прошлом году. Отмечалось, что предприятие может переехать в промзону «Конная Лахта» на участок почти в 10 гектаров.

Если жители Коломяг, которые годами жаловались на работу завода, выдохнули с облегчением, обитатели Ольгино новостям не обрадовались. Петербуржцы считают, что переезд может вызвать экологическую катастрофу. Они опасаются, что из-за работы предприятия им придется дышать опасными ядами, а стоимость их недвижимости упадет. От опасного соседства, как считают горожане, пострадает лесная территория, которая находится рядом, Курортный лесопарк, Петровский пруд, Юнтоловский заказник и Северное побережье Невской губы.