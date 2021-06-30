Путин объяснил, почему Россия проводит матчи Евро-2020, несмотря на коронавирус

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение матчей Евро-2020 на фоне пандемии связано с тем, что Россия вынуждена выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом президент заявил 30 июня в ходе прямой линии, комментируя организацию и проведение матчей Евро-2020 в России в условиях пандемии коронавируса.

По словам российского лидера, матчи чемпионата провели во время COVID-19, поскольку Россия вынуждена исполнять взятые на себя обязательства.

Добавим, что Петербург уже принял шесть матчей чемпионата Европы по футболу. На стадионе «Газпром Арена» проведут еще один матч — в рамках четверть финала будут будут сборные Испании и Швейцарии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020.