Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020

Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020
Александр Беглов заявил, что все матчи Евро-2020 проходят с соблюдением всех мер безопасности. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге не повлияли ПМЭФ и Евро-2020, так как там соблюдались жесткие правила. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, все матчи Евро-2020 проходят с соблюдением мер безопасности. Практически весь обслуживающий персонал, полиция и волонтеры заранее прошли вакцинацию.

Градоначальник отметил в эфире телеканала «78», что в ПМЭФ также участвовали около 5 тыс. человек. И добавил, что ПЦР-тесты делались в режиме «нон-стоп».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.

Александр Беглов евро -2020 коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
"Мумий Тролль" выступит в Петербурге, несмотря на коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жара в Петербурге заставила горожан держать окна нараспашку: коты стали ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020
В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт
Реальная статистика и жесткие ограничения: коронавирус в Петербурге к 25 июня
Прохожая обнаружила труп с ликом Христа на груди в парке Воинской славы
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра
В Северной столице поставят дополнительные 600 туалетов на праздник «Алые паруса»