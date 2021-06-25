Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020

На рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге не повлияли ПМЭФ и Евро-2020, так как там соблюдались жесткие правила. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, все матчи Евро-2020 проходят с соблюдением мер безопасности. Практически весь обслуживающий персонал, полиция и волонтеры заранее прошли вакцинацию.
Градоначальник отметил в эфире телеканала «78», что в ПМЭФ также участвовали около 5 тыс. человек. И добавил, что ПЦР-тесты делались в режиме «нон-стоп».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.