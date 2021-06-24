На матчах Евро-2020 в Петербурге коронавирусом заболели 80 финских болельщиков

Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой. Фото: pixabay

Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой. Фото: pixabay

Около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.

Главный врач, ответственный за тестирование на ковид в пункте Ваалимаа Ристо Пиетикяйненен сообщил, что за последние дни на этом пункте выявили 65 случаев коронавируса среди граждан Финляндии. Еще 14 заболевших нашли на приграничном пункте Нуйямаа, передает Yle.

Пограничные посты были сильно загружены, когда тысячи футбольных фанатов возвращались домой из Петербурга. Только 23 июня тесты на границе прошли 846 человек, а 23 числа — еще 244. Из-за огромных очередей от обследований решили отказаться, в итоге около 800 человек пропустили без тестирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл был прав: Бельгия обыграла команду Финляндии со счетом 2:0 на Евро в Петербурге.