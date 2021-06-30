Марафон «Белые ночи» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Марафон "Белые ночи" перенесли на следующий год. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Марафон "Белые ночи" перенесли на следующий год. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Марафон «Белые ночи» в Петербурге в этом году не состоится: его отменили и перенесли на следующий год по причине ухудшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщают организаторы, марафон планировали провести 17 июля 2021 года, но из-за коронавируса забег решили перенести на 18 июня 2022 года.

«С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» переносится на 2022 год», — сообщили организаторы забега.

Все участники, должны были принять участие в этом году, будут автоматически перерегистрированы на следующий год. Спортсменам, которые не смогут участвовать в забеге в 2022-м, вернут деньги.

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