Марафон «Белые ночи» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Марафон &#171;Белые ночи&#187; перенесли на 2022 год из-за коронавируса
Марафон "Белые ночи" перенесли на следующий год. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Марафон «Белые ночи» в Петербурге в этом году не состоится: его отменили и перенесли на следующий год по причине ухудшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщают организаторы, марафон планировали провести 17 июля 2021 года, но из-за коронавируса забег решили перенести на 18 июня 2022 года.

«С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» переносится на 2022 год», — сообщили организаторы забега.

Все участники, должны были принять участие в этом году, будут автоматически перерегистрированы на следующий год. Спортсменам, которые не смогут участвовать в забеге в 2022-м, вернут деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил, почему Россия проводит матчи Евро-2020, несмотря на коронавирус.

белые ночи марафон новости СПб


 

Новости партнеров
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Причину огромных очередей в Пулково выясняет прокуратура
Марафон «Белые ночи» перенесли на 2022 год из-за коронавируса
Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, ...
Вакцинацию за сутки прошли 21,4 тысячи жителей Петербурга
Автомобилисты смогут оплачивать парковку в Петербурге через банкомат и телефон
Есть ли жизнь без QR-кода: как попасть в рестораны и пользоваться ...
Власти поручили ускорить ремонт метро «Технологический институт-1»
Партия «Новые люди» поддержала медперсонал Мариинской больницы