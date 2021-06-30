Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Можно прививаться можно любой зарегистрированной вакциной. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации россиян от COVID-19 и направил их в регионы.

Об этом сообщает РИА «Новости». В рекомендациях говорится о том, что после достижения коллективного иммунитета прививаться всё равно надо будет раз в год. Также важно следовать графику независимо от количества антител. А если при первичной вакцинации были побочные эффекты, ревакцинироваться можно другой вакциной.

В России сохраняется неоднозначная обстановка по COVID-19. Каждый день фиксируют больше 20 тысяч новых случаев заболеваний,

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19. Сделать прививку от COVID надо, даже несмотря на пик третьей волны, считает главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
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Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Эксперт указала на важность незамедлительной вакцинации от COVID-19