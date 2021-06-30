Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации россиян от COVID-19 и направил их в регионы.

Об этом сообщает РИА «Новости». В рекомендациях говорится о том, что после достижения коллективного иммунитета прививаться всё равно надо будет раз в год. Также важно следовать графику независимо от количества антител. А если при первичной вакцинации были побочные эффекты, ревакцинироваться можно другой вакциной.

В России сохраняется неоднозначная обстановка по COVID-19. Каждый день фиксируют больше 20 тысяч новых случаев заболеваний,