В Пушкине автоледи разбила подростку-велосипедисту голову

В Пушкине автоледи разбила подростку-велосипедисту голову
Ребенок двигался по "зебре". Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга под колеса кроссовера попал 13-летний подросток, который ехал на велосипеде.

Авария произошла утром в среду, 30 июня, на Госпитальной улице в Пушкине. 39-летняя женщина за рулем Chevrolet Captiva в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила юного велосипедиста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате столкновения ученика 7 класса госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга автомобилист сбил двух пешеходов: пожилую женщину и ее внука на самокате.

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