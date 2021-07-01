В Мексике рассказали о планах по производству вакцины «Спутник V»

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex намерена производить от 7 миллионов до 20 миллионов доз вакцины от ковида «Спутник V» из активного компонента и рассчитывает на передачу российских технологий для организации в Мексике полного цикла производства.

Об этом заявил директор лаборатории Педро Сентено, сообщает РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.