Вход на станцию «Петроградская» снова ограничат из-за ремонта эскалатора

С 6 июля по 6 сентября по рабочим дням с 07-45 до 10-45 часов вход в вестибюль будет закрыт. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 6 июля по 6 сентября по рабочим дням с 07-45 до 10-45 часов вход в вестибюль будет закрыт. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Режим работы станции метро «Петроградская» изменится в связи с ремонтом эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

С 6 июля по 6 сентября по рабочим дням с 07-45 до 10-45 часов вход в вестибюль будет закрыт, с 17-00 до 19-30 часов вход в вестибюль ограничен.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ремонт эскалатора повлияет на работу станции метро “Пионерская”, сообщили в метрополитене Петербурга 24 мая. Со следующего понедельника (27 мая) до 26 июля попасть на станцию будет сложнее.