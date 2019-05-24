Ремонт эскалатора на “Пионерской” изменит режим ее работы

"Пионерская" является одной из самых загруженных станций в Петербурге. Фото: pixabay.com

«Час пик» для жителей Приморского района Петербурга усложнится.

Ремонт эскалатора повлияет на работу станции метро “Пионерская”, сообщили в метрополитене Петербурга 24 мая. Со следующего понедельника (27 мая) до 26 июля попасть на станцию будет сложнее.

В метрополитене передают, что с 7:30 до 10:00 доступ в вестибюль начнут ограничивать. С 17:00 до 19:10 вход на станцию полностью закроют. Стоит отметить, что ограничения действуют в “часы пик”, когда петербуржцы едут на работу или с работы — жителям Приморского района Петербурга придется искать другие варианты.

“Пионерская” является одной из самых загруженных станций метро в Санкт-Петербурга. В месяц ею пользуются 2,3 млн человек. На станции работают три эскалатора.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на станции метро “Чернышевская” могут открыть дополнительный эскалатор.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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