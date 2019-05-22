На “Чернышевской” увеличат число эскалаторов

Старые эскалаторы надо менять, но немедленно это сделать не получится.

Число эскалаторов на “Чернышевской” увеличат, сообщает КРТИ 22 мая. Сейчас на станции ремонтируют подъемники, но свое они отслужили: их установили в 1958 году и с тех пор они прошли около 150 тысяч км.

Замена эскалаторов необходима, но ее невозможно провести немедленно: сначала нужно разработать проект, подготовить бумаги, провести испытания. Все это время жителям Санкт-Петербурга нужно пользоваться станцией. Установку могут начать через 2-3 года — и планируют добавить еще один подъемник к трем существующим.

Стоит отметить, что в час пик у входа на станцию часто собирается крупная толпа желающих попасть внутрь. Остается надеяться, что новый эскалатор решит эту проблему.

Станцию открыли в 1958 году — с тех пор эскалаторы не меняли. “Чернышевская” является одной из самых глубоких станций в Петербурге, глубина заложения составляет около 67 м.

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