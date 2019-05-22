На “Чернышевской” увеличат число эскалаторов

Установку новых эскалаторов планируют начать через 2-3 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.
Установку новых эскалаторов планируют начать через 2-3 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.

Старые эскалаторы надо менять, но немедленно это сделать не получится.

Число эскалаторов на “Чернышевской” увеличат, сообщает КРТИ 22 мая. Сейчас на станции ремонтируют подъемники, но свое они отслужили: их установили в 1958 году и с тех пор они прошли около 150 тысяч км.

Замена эскалаторов необходима, но ее невозможно провести немедленно: сначала нужно разработать проект, подготовить бумаги, провести испытания. Все это время жителям Санкт-Петербурга нужно пользоваться станцией. Установку могут начать через 2-3 года — и планируют добавить еще один подъемник к трем существующим.

Стоит отметить, что в час пик у входа на станцию часто собирается крупная толпа желающих попасть внутрь. Остается надеяться, что новый эскалатор решит эту проблему.

Станцию открыли в 1958 году — с тех пор эскалаторы не меняли. “Чернышевская” является одной из самых глубоких станций в Петербурге, глубина заложения составляет около 67 м.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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