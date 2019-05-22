Смольный посчитал стоимость кольцевой линии метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2»

На работы необходимо будет потратить 85,4 млрд рублей.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Сумму огласил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, передает издание «Фонтанка».

Сейчас власти собираются объявить конкурс на выполнение предпроектынх работ. Исполнитель должен будет разработать документацию, понять, сколько примерно людей будут пользоваться станцией метро, а также как лучше всего разместить трассы тоннелей и много чего еще. За все это компании-победителю заплатят максимум 100 миллионов рублей.

Кольцевую линию метро планируют начать строить через восемь лет, а закончить к 2034 году. Получается, что через 15 лет в Санкт-Петербурге могут появиться следующие станции: «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект – 2», «Большеохтинская – 2» и «Ладожская – 2».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что от станции метро «Театральная» к «Спасской» запустили горнопроходческий щит.