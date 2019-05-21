От станции метро «Театральная» к «Спасской» запустили горнопроходческий щит

Метростроители начали пробивать тоннель от станции метро «Театральной» к «Спасской». Специально для этого был запущен горнопроходческий щит — «Петровна».

В «Метрострое» сообщают, что данное горнопроходческое устройство, с необычным русским названием «Петровна», уже прошел через 50 колец и более 60 метров под землей.

Однако комплекс «Петровна» двигается медленно и постоянно останавливаясь. Сообщается также, что для данного комплекса это проложение является экспериментальным, тестовым. Известно, что устройство собрали на предприятии в Туле специально для «Метростроя».

Сообщается, что после проделанных работ на данном участке, «Петровна» будет привлечена к прокладке тоннелей под зеилей Красносельско-Калининской линии.

Отметим, что строительство станций метро «Горный институт» и «Театральная» на оранжевой ветке началось еще в 2016 году. В настоящее время планируется запустить их в эксплуатацию в конце 2022 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей.