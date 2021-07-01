Воспитательный дом для незаконнорожденных дворян в Петербурге превратится в гостиницу

Главгосэкспертиза России во второй раз рассмотрела документы проекта, который предполагает сделать из исторического здания Ленэнерго современную гостиницу.
Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Здание, которое выходит главным фасадом на Марсовое поле, с богатой историей. Здесь в свое время находился дворец императрицы Елизаветы Петровны, воспитательный дом для незаконнорожденных дворянских детей, Павловский полк, организации «Электроток», «Ленэнерго».
Теперь же объект культурного наследия федерального значения превратится в гостиничный комплекс.
Так, пять лет назад Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение, однако из-за внесенных изменений пришлось вновь проводить экспертизу, а затем дорабатывать.
В новом проекте предполагается подземная парковка, атриум с ресторанами и зонами отдыха, конференц-зал, спа-центр.
Всего в комплексе планируется разместить 117 одно-, двух- и трехкомнатных гостиничных номеров и 52 многокомнатных апартамента.
Работы рассчитаны на 60 месяцев.
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