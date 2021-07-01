Воспитательный дом для незаконнорожденных дворян в Петербурге превратится в гостиницу

Воспитательный дом для незаконнорожденных дворян в Петербурге превратится в гостиницу
Здание Ленэнерго станет гостиницей. Фото: Единый строительный портал Северо-Запада

Главгосэкспертиза России во второй раз рассмотрела документы проекта, который предполагает сделать из исторического здания Ленэнерго современную гостиницу.

Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Здание, которое выходит главным фасадом на Марсовое поле, с богатой историей. Здесь в свое время находился дворец императрицы Елизаветы Петровны, воспитательный дом для незаконнорожденных дворянских детей, Павловский полк, организации «Электроток», «Ленэнерго».

Теперь же объект культурного наследия федерального значения превратится в гостиничный комплекс.

Так, пять лет назад Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение, однако из-за внесенных изменений пришлось вновь проводить экспертизу, а затем дорабатывать.

В новом проекте предполагается подземная парковка, атриум с ресторанами и зонами отдыха, конференц-зал, спа-центр.

Всего в комплексе планируется разместить 117 одно-, двух- и трехкомнатных гостиничных номеров и 52 многокомнатных апартамента.

Работы рассчитаны на 60 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае открылся самый высокий в мире отель.

гостиница марсово поле новости СПб


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка с COVID-19 11 месяцев была переносчиком вируса
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной
Штамм коронавируса «Дельта» выявили у 90% россиян на ИВЛ
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вспышка COVID предполагает ...
Привитым петербуржцам обещают скидки на каршеринг
Более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург
Как Петербург отметит День семьи, любви и верности
В Кронштадте на улице Восстания закончился ремонт