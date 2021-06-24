В Китае открылся самый высокий в мире отель

В Шанхае открыли самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже.

Об этом сообщает «Lenta.ru». В здании есть всё, что должно быть в первоклассной гостинице. Это и рестораны с панорамными видами, бассейн, бары, спа-зона.

Для заселения предлагают 165 номеров, добраться до него можно с помощью современного лифта, который движется со скоростью 18 метров в секунду.

Гостиница принадлежит Jin Jiang International Hotels, большому государственному китайскому холдингу.

Гости, проживающие люкс-номерах смогут круглосуточно пользоваться услугами личного дворецкого. Стоимость такого отдыха может быть около 750 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй. Слова президента России Владимира Путина о дальнейшей судьбе империй заставили задуматься официального представителя МИД Китая Ван Вэньбинь.