В Петербурге мужчина избил кипятильником своего сокамерника до смерти

В Петербурге в Колпинском районном суду начнут разбираться в причинах конфликта при участии Ивана Соловьва, которого подозревают по статье «Убийство».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, 9 марта в период с 22:00 до 23:00 Иван Соловьев, который содержался в камере ФКУ СИЗО-1 по приговору Сосновоборского городского суда Ленинградской области вместе со следственно-арестованным мужчиной, возник конфликт.

Внезапная ссора на почве личных неприязненных отношений, привела к тому что Соловьев напал на потерпевшего.

Как орудие преступления, был использован фрагмент кипятильника. Именно им и было нанесено не менее 16 ударов по телу, один раз по голове, а также не менее восьми ударов руками и ногами.

Смерть пострадавшего наступила на месте преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.