В Московском районе построили новую школу

В Московском районе построили новую школу
Школа откроется уже 1 сентября. Фото: pixabay

Учреждение рассчитано на 825 мест.

В Московском районе достроили новую школу, которая готовится открыть свои двери уже 1 сентября 2021 года. В нее смогут ходить 825 учеников. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что школа появилась на месте бывшего Санкт-Петербургского вагоностроительного завода. В ней есть учебные и компьютерные классы, два бассейна два спортзала, актовый зал на 540 мест, читальный зал и библиотека. Здание площадью более 18,2 тысяч квадратных метров уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Отмечается, что в учреждении смогут учиться дети-инвалиды – до 42 человек. Для них в коле установили подъемные устройства и лифты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что 60% российских школ нуждаются в ремонте.

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