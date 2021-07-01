В Московском районе построили новую школу

Учреждение рассчитано на 825 мест.

В Московском районе достроили новую школу, которая готовится открыть свои двери уже 1 сентября 2021 года. В нее смогут ходить 825 учеников. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что школа появилась на месте бывшего Санкт-Петербургского вагоностроительного завода. В ней есть учебные и компьютерные классы, два бассейна два спортзала, актовый зал на 540 мест, читальный зал и библиотека. Здание площадью более 18,2 тысяч квадратных метров уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Отмечается, что в учреждении смогут учиться дети-инвалиды – до 42 человек. Для них в коле установили подъемные устройства и лифты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что 60% российских школ нуждаются в ремонте.