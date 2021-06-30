Путин заявил, что 60% российских школ нуждаются в ремонте

Российский президент Владимир Путин заявил, что большинство школ в стране (60%) нуждаются в проведении ремонта.

Об этом глава государства рассказал в среду, 30 июня, в ходе прямой линии. По его словам, порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте. Еще в 10% общеобразовательных учреждениях нужно провести капитальный ремонт.

Путин отметил, что деньги на ремонты и капремонты, а также строительство новых школ в регионах уже запланированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин напомнил, что разовые «детские выплаты» для первоклассников полагаются даже шестилетним. По словам российского лидера, единовременная выплата полагается семьям с шестилетними детьми, даже если ребенок пойдет в первый класс не в этом, а в следующем году.