Путин напомнил, что разовые «детские выплаты» для первоклассников полагаются даже шестилетним

Путин напомнил, что разовые &#171;детские выплаты&#187; для первоклассников полагаются даже шестилетним
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня напомнил, что семьи с шестилетними детьми могут получить единовременную выплату на подготовку ребенка к школе.

Он отметил, что по закону дети могут идти в школу не с семи лет, а с шести. Поэтому Путин считает, что платить нужно всем. По словам главы государства, единовременная выплата полагается семьям с шестилетними детьми, даже если ребенок пойдет в первый класс не в этом, а в следующем году.

Президент также подчеркнул, что полученную разовую выплату следует использовать только на то, чтобы подготовить ребенка к школе уже в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человека нельзя лишать льгот, которые он имеет, заявил Путин.

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