В Петербурге задержали торговцев поддельных справок о COVID-19

В Петербурге задержали торговцев поддельных справок о COVID-19
Торговцы липовыми справками задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В двух районах Петербурга и Мурино полицейские задержали торговцев поддельных медицинских справок о коронавирусе.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и области, на проспекте Ветеранов поймали злоумышленника, который собирался продать девять поддельных справок: о медотводе от вакцинации за 1800 рублей и справку об отсутствии контакта с зараженными за 500 рублей.

На станции метро «Девяткино» задержали 30-летнюю безработную женщину из Чувашии. Она зарабатывала на жизнь продажей аналогичных справок за ту же цену.

Позже во Фрунзенском районе нашли курьера, который доставлял липовые справки об отрицательном тесте на ковид.

Во всех случаях открыты уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

Торговцы липовыми справками задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Торговцы липовыми справками задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Невского района задержали за продажу поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус.

мурино новости СПб подделка поддельная справка полиция


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утренние пробки на дорогах Петербурга оцениваются в два балла
Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные
Иммунолог назвал группы населения, которые реже заболевает коронавирусом
В Петербурге задержали торговцев поддельных справок о COVID-19
В Петербурге 2 июля будет тепло до +26 градусов и без осадков
Пожар в квартире на Энергетиков приехали тушить восемь спасателей
Комитет по здравоохранению оценил влияние «Алых парусов» на ...
Российский суд впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота