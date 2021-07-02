В Петербурге задержали торговцев поддельных справок о COVID-19

Торговцы липовыми справками задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Торговцы липовыми справками задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В двух районах Петербурга и Мурино полицейские задержали торговцев поддельных медицинских справок о коронавирусе.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и области, на проспекте Ветеранов поймали злоумышленника, который собирался продать девять поддельных справок: о медотводе от вакцинации за 1800 рублей и справку об отсутствии контакта с зараженными за 500 рублей.

На станции метро «Девяткино» задержали 30-летнюю безработную женщину из Чувашии. Она зарабатывала на жизнь продажей аналогичных справок за ту же цену.

Позже во Фрунзенском районе нашли курьера, который доставлял липовые справки об отрицательном тесте на ковид.

Во всех случаях открыты уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Невского района задержали за продажу поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус.