Полиция поймала торговца поддельными справками об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус

Жителя Невского района задержали за продажу поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус. Липовые результаты он продавал за 1900 рублей.

Как сообщили в петербургском ГУ МВД, экономическая полиция провела «проверочную закупку» и вышла на факт продажи поддельных медицинских справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Торговец продавал справки в интернете. Получив предоплату на карту, он отправлял поддельный документ курьером на такси.

Продавцом оказался 35-летний Андрей из Невского района. Его поймали, когда он сидел в своей машине на улице Подвойского. В автомобиле нашли большое количество бланков медицинских справок с поддельными печатями.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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