Доверчивая пенсионерка с улицы Турку перевела мошенникам более 800 тысяч

Во Фрунзенском районе Петербурга пожилая жительница перевела неизвестным более 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 26 июня, в отдел полиции обратилась 74-летняя жительница дома №28 по улице Турку, работающая начальником караула. Она рассказала, что ей на мобильный телефон 17 июня с различных номеров звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции и службы безопасности ПАО «Сбербанк России».

Как стало известно Gazeta.SPb, заявительница добавила, что собеседники заверили, что с ее банковского счета пытались снять средства, а после предложили перевести их на «безопасные счета».

В результате горожанка перевела на указанные счета 846 300 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более миллиона рублей.